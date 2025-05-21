Из-за уфимского полумарафона перекроют движение в центре города

В этот период изменится и работа общественного транспорта. Движение трамваев маршрутов № 5 и № 16 будет полностью приостановлено. Троллейбусный маршрут № 22 будет следовать по измененной схеме: в направлении центра города транспорт будет двигаться через Колхозный рынок, проспект Октября, улицу Шафиева, улицу Р. Зорге, бульвар Ибрагимова, улицу Пархоменко до торгового комплекса «Центральный». В обратном направлении маршрут пройдет по улице 50-летия Октября, проспекту Октября до Колхозного рынка.