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За сутки в Ростовской области потушили пять техногенных пожаров

Пять техногенных пожаров и шесть ДТП ликвидировали в Ростовской области за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За сутки в Ростовской области ликвидировали пять техногенных пожаров и шесть последствий ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— В общей сложности на местах происшествий в течение 20 мая задействовали 68 специалистов и 17 единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают, что сегодня, 21 мая, местами по региону возможны ливни с грозами и ветром до 15−25 м/с. Температура воздуха днем сохранится в пределах +16−21 градуса. В отдельных центральных районах и Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

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