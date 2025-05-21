За сутки в Ростовской области потушили пять техногенных пожаров

Спасатели также предупреждают, что сегодня, 21 мая, местами по региону возможны ливни с грозами и ветром до 15−25 м/с. Температура воздуха днем сохранится в пределах +16−21 градуса. В отдельных центральных районах и Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.