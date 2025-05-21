В Самаре в пробку попала машина реанимации на Московском шоссе 20 мая

В Самаре случилось ДТП, из-за которого движение на Московском шоссе практически полностью парализовало.
Выяснилось, что из-за аварии не смогла быстро проехать по дороге машина реанимации. Находился ли внутри пациент или нет неизвестно.
Свидетели события рассказали, что ДТП произошло по правой полосе движения. Несмотря на то, что оно не было серьезным, быстро разгрузить одну из главных дорог Самары не получилось.
Ранее мы писали о том, что в аварии на Волжском шоссе пострадала 83-летняя пенсионерка. Ее госпитализировали.
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