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Полиция задержала в Челябинске члена банды черных обнальщиков

Мужчина подозревается в создании «фирм-однодневок» и нелегальной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

Факты махинаций и обналичивание денег через фирмы-однодневки выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. По данным ведомства, речь идет о сумме больше шести миллионов рублей.

Следователи возбудили сразу 13 уголовных дел по ч. 1 и 2 статьи 173.1 УК и одно дело по ч. 1 статьи 172 УК РФ. В рамках расследования силовики вышли на создателя этих фирм. 50-летний житель Челябинска был задержан.

Полицейские провели обыски в доме подозреваемого. Также преступники арендовали в Советском районе офисы. Их также обыскали.

«Изъято оборудование для дистанционного банковского обслуживания, мобильные устройства, SIM-карты, банковские карты, печати и учредительные документы “организаций-однодневок”, — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция продолжает следственные действия, в том числе устанавливает другие эпизоды преступлений и участников криминальной схемы.