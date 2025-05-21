Полиция задержала в Челябинске члена банды черных обнальщиков

Следователи возбудили сразу 13 уголовных дел по ч. 1 и 2 статьи 173.1 УК и одно дело по ч. 1 статьи 172 УК РФ. В рамках расследования силовики вышли на создателя этих фирм. 50-летний житель Челябинска был задержан.