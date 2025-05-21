Полиция Владивостока разбирается с пьяной дракой подростков возле кинотеатра

Полиция узнала об инциденте через социальные сети, так как никто из участников по понятным причинам в полицию не обращался и в медицинские учреждения, очевидно, тоже. Свидетели также решили не вмешиваться и не беспокоить правоохранительные органы, хотя о всех противоправных действиях следует незамедлительно сообщать в полицию по телефонам 02, 102, по телефонам дежурных частей либо по единому номеру телефона экстренных служб 112.