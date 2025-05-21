Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Владивостока разбирается с пьяной дракой подростков возле кинотеатра

В социальных сетях распространили информацию о драке подростков возле кинотеатра «Океан» во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По словам очевидцев, инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 мая. Подростки, вступившие в драку, якобы были пьяны, наносили друг другу удары кулаками по лицу и использовали в качестве оружия перцовый баллончик.

Полиция узнала об инциденте через социальные сети, так как никто из участников по понятным причинам в полицию не обращался и в медицинские учреждения, очевидно, тоже. Свидетели также решили не вмешиваться и не беспокоить правоохранительные органы, хотя о всех противоправных действиях следует незамедлительно сообщать в полицию по телефонам 02, 102, по телефонам дежурных частей либо по единому номеру телефона экстренных служб 112.

Сейчас сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку выясняют обстоятельства конфликта и устанавливают личности его участников.