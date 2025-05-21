«Установлены 62 факта оказания 12 девушками услуг интимного характера». СК обнародовал подробности вовлечения белорусок в проституцию жителем Зельвы после проигрыша в онлайн-казино

Кроме того, мужчина просил у девушек фото, контактные данные, уточнял время и обстоятельства встречи. В СК добавили, что житель Зельвы сам переписывался с клиентами, которые к нему обращались. В ходе данных переписок обсуждались обстоятельства предоставления контактов конкретной девушки, за что фигурант получал деньги. В пресс-службе обратили внимание, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала фигуранта.