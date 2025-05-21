«Установлены 62 факта оказания 12 девушками услуг интимного характера». СК обнародовал подробности вовлечения белорусок в проституцию жителем Зельвы после проигрыша в онлайн-казино

СК сообщил, что житель Зельвы вовлек 12 белорусок в проституцию, проиграв в онлайн-казино. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Из материалов дела следует, что 35-летнего жителя Зельвы в феврале 2018 года осудили за организацию проституции. Мужчина вернулся из колонии, создал новую семью, нашел работу. Вместе с тем после своего освобождения фигурант решил возобновить свою преступную деятельность.
Сказано, что, действуя из корыстных побуждений, обвиняемый в различных соцсетях и сайтах знакомств создал страницы с вымышленными данными, через которые осуществлял подбор анкет девушек, оказывавших услуги сексуального характера за вознаграждение в различных регионах Беларуси. Фигурант вел с ними переписку, узнавал виды оказываемых услуг сексуального характера, а также места для их оказания.
Кроме того, мужчина просил у девушек фото, контактные данные, уточнял время и обстоятельства встречи. В СК добавили, что житель Зельвы сам переписывался с клиентами, которые к нему обращались. В ходе данных переписок обсуждались обстоятельства предоставления контактов конкретной девушки, за что фигурант получал деньги. В пресс-службе обратили внимание, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала фигуранта.
«Следствием установлены 62 факта оказания 12 девушками услуг интимного характера. В ходе допроса они рассказали следователю, что соглашались на подобную “работу” ввиду тяжелого материального положения. Возраст девушек от 20 до 40 лет», — уточнили в СК.
В материалах уголовного дела сказано, что в период с осени 2023 года по декабрь 2024 в результате использования занятий проституцией обвиняемый получал преступный доход. Мужчина сказал, что на преступление его подтолкнули финансовые проблемы, образовавшиеся из-за игровой зависимости. Выяснилось, что мужчина крупно проиграл в онлайн-казино.
Он также рассказал, что полученные преступным путем деньги он потратил на азартные игры и личные нужды. Следственный комитет предъявил мужчине обвинение по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса — (организация и использование занятия проституцией другим лицом, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 171, 171−1 УК.
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