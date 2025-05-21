Мошенник тремя разными голосами обманул пенсионерку в Пермском крае

Напарник ижевчанина позвонил по телефону пенсионерке и представился её сестрой. Мошенник сообщил женщине, что сестра якобы попала в ДТП и срочно нуждается в операции, за которую необходимо заплатить. Во время общения он также общался с пенсионеркой от лица медработника и сотрудника правоохранительных органов. Чтобы обман был успешным, он искажал свой голос, и пожилая женщина поверила.