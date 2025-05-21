Мошенник тремя разными голосами обманул пенсионерку в Пермском крае

Мошенник обманул пенсионерку из Пермского края, используя три разных голоса, сообщает краевой суд.
Как рассказывает инстанция, в июне 2024 года 26-летний мужчина из Ижевска с помощью мессенджера «Телеграм» нашёл себе подельника для мошенничества с доверчивыми людьми. Одной из жертв обмана стала пожилая жительница города Чайковского.
Напарник ижевчанина позвонил по телефону пенсионерке и представился её сестрой. Мошенник сообщил женщине, что сестра якобы попала в ДТП и срочно нуждается в операции, за которую необходимо заплатить. Во время общения он также общался с пенсионеркой от лица медработника и сотрудника правоохранительных органов. Чтобы обман был успешным, он искажал свой голос, и пожилая женщина поверила.
После этого за деньгами приехал 26-летний житель Ижевска, который забрал у пенсионерки накопленные наличные — 100 тысяч рублей — и скрылся. В отношении курьера было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Собранные правоохранителями материалы рассмотрел Чайковский городской суд, который признал жителя Ижевска виновным и приговорил его к 1,5 года исправительных работ. 5% из зарплаты осуждённого будет отчисляться в пользу государства.
Кроме того, ему будет необходимо возместить ущерб пострадавшей пенсионерке. Молодой человек пытался смягчить приговор в краевом суде, но инстанция оставила решение без изменений.