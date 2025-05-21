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В Самарской области в СИЗО № 4 осужденный собрал экстремистскую организацию

По уголовному делу проходит злоумышленник П. Подробностями поделились представители регионального УФСИН.

По уголовному делу проходит злоумышленник П. Подробностями поделились представители регионального УФСИН.

Правоохранители выяснили: мужчина собрал в СИЗО № 4 экстремистскую организацию «АУЕ»*.

«Центральный межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Самарской области (Тольятти) в отношении осужденного П. возбудил уголовное дело», — объяснили в управлении ФСИН.

Недавно рассказывали, как сидельцу местного СИЗО № 1 пытались доставить зарядки и проводные наушники.

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* Запрещенное на территории Российской Федерации международное общественное движение.