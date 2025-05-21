В Самарской области в СИЗО № 4 осужденный собрал экстремистскую организацию

По уголовному делу проходит злоумышленник П. Подробностями поделились представители регионального УФСИН.
Правоохранители выяснили: мужчина собрал в СИЗО № 4 экстремистскую организацию «АУЕ»*.
Недавно рассказывали, как сидельцу местного СИЗО № 1 пытались доставить зарядки и проводные наушники.
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* Запрещенное на территории Российской Федерации международное общественное движение.