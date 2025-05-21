Красноярца будут судить за смертельную инъекцию наркотика своей девушке

Все случилось в октябре прошлого года в одной из комнат общежития по улице Железнодорожников. Предварительно установлено, что по просьбе 28-летней девушки мужчина сделал ей инъекцию наркотика, но доза оказалась слишком большой. В итоге она скончалась от острого отравления запрещенным веществом и отека головного мозга.