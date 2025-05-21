Красноярца будут судить за смертельную инъекцию наркотика своей девушке

Все случилось в октябре прошлого года в одной из комнат общежития по улице Железнодорожников. Предварительно установлено, что по просьбе 28-летней девушки мужчина сделал ей инъекцию наркотика, но доза оказалась слишком большой. В итоге она скончалась от острого отравления запрещенным веществом и отека головного мозга.
Отец погибшей обратился в прокуратуру, рассказал об обстоятельствах ее смерти и о негативном влиянии со стороны сожителя.
«Выяснилось, что раньше девушка всегда была при деле, работала, училась, пока не встретилась со своим будущим сожителем с 20-летним стажем употребления наркотиков. Он давно страдал от иммунодефицита и других неизлечимых болезней, был судим», — рассказали в прокуратуре.
Мужчина же пояснил следующее: «Я понимал, что она может умереть, но она сама попросила».
Теперь по ч. 1 ст. 109 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.