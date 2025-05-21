Три жителя Иркутска ответят за мошенничество с землей на 14 млн

В Иркутске оперативники раскрыли мошенничество с земельными участками на 14 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД Иркутской области, двое мужчин и женщина придумали сложную схему незаконного завладения двумя земельными участками и жилым домом на 19-м километре Байкальского тракта. Используя поддельный паспорт, аферисты оформили нотариальную доверенность на имя женщины, специально подобранной за внешнее сходство с настоящей владелицей имущества, и выставили объекты на продажу.
— После составления предварительного договора купли-продажи, в момент передачи потенциальным покупателем 50 тысяч рублей в качестве задатка, оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по региону задержали подозреваемого, — поделились правоохранители.
Дополнительно при обыске у одного из фигурантов обнаружено и изъято два единицы огнестрельного оружия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Кировский районный суд Иркутска. Параллельно следствие продолжает устанавливать лиц, причастных к изготовлению поддельного паспорта, использованного в преступной схеме.