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В Омске водитель получил 4,5 года колонии за аварию с тремя погибшими

Омский районный суд приговорил 35-летнего жителя региона к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима за ДТП, в котором погибли трое мужчин.

Источник: AP 2024

Также ему запрещено управлять автомобилем в течение 2,5 лет.

Авария произошла 26 сентября 2020 года на трассе Омск — Красноярка. Водитель Volkswagen Touareg ехал с друзьями после празднования дня рождения ребенка, превысил скорость в тумане, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет.

На месте погибли трое пассажиров, одному потребовалась госпитализация. Суд признал вину водителя, несмотря на его отрицание, и обязал его выплатить 3,4 млн рублей родственникам погибших. Осужденный был взят под стражу в зале суда.