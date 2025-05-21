В Омске водитель получил 4,5 года колонии за аварию с тремя погибшими

Также ему запрещено управлять автомобилем в течение 2,5 лет.
Авария произошла 26 сентября 2020 года на трассе Омск — Красноярка. Водитель Volkswagen Touareg ехал с друзьями после празднования дня рождения ребенка, превысил скорость в тумане, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет.
На месте погибли трое пассажиров, одному потребовалась госпитализация. Суд признал вину водителя, несмотря на его отрицание, и обязал его выплатить 3,4 млн рублей родственникам погибших. Осужденный был взят под стражу в зале суда.