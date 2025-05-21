МИД: Казахстан рассматривает возможность возвращения шести гражданок из Ирака

Мы с иракской стороной работаем. Мы понимаем, что ситуация сложная, они там уже достаточно давно находятся. Но вот именно из-за отсутствия такого документа, который регулирует вопросы выдачи, вопросы взаимной помощи при уголовных делах и так далее, немножко задерживается процесс. Но работа продолжается, поэтому я бы попросил не думать, что мы ничего не делаем, мы все в курсе, мы понимаем, что это человеческие жизни, человеческая судьба, поэтому работа идет. Наши дипломаты активно проработают с иракской стороной в Багдаде.