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В Самаре осудят подростка, который на электросамокате сбил 73-летнюю пенсионерку

Уголовное дело завели на 16-летнего парня. Он причинил тяжкий вред здоровью женщины.

Уголовное дело завели на 16-летнего парня, уточнила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители объяснили: в июле прошлого года парень на электросамокате ехал на электросамокате в районе панельной девятиэтажки на улице Ташкентской, 112 (14-й микрорайон). По пути сбил 73-летнюю пенсионерку.

Пострадавшая упала и ударилась головой о бордюр. В итоге получила тяжкий вред здоровью, добавили в прокуратуре. После возбудили уголовное дело. Материалы передали в Кировский районный суд Самары.

До этого рассказывали, что в Новокуйбышевске 13-летняя девочка на электросамокате Midway сбила 58-летнего пешехода. Мужчина шел во встречном направлении. Его госпитализировали.

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