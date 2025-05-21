В Самаре осудят подростка, который на электросамокате сбил 73-летнюю пенсионерку

Уголовное дело завели на 16-летнего парня, уточнила пресс-служба региональной прокуратуры.
Правоохранители объяснили: в июле прошлого года парень на электросамокате ехал на электросамокате в районе панельной девятиэтажки на улице Ташкентской, 112 (14-й микрорайон). По пути сбил 73-летнюю пенсионерку.
Пострадавшая упала и ударилась головой о бордюр. В итоге получила тяжкий вред здоровью, добавили в прокуратуре. После возбудили уголовное дело. Материалы передали в Кировский районный суд Самары.
До этого рассказывали, что в Новокуйбышевске 13-летняя девочка на электросамокате Midway сбила 58-летнего пешехода. Мужчина шел во встречном направлении. Его госпитализировали.
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