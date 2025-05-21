Мошенники пытались незаконно продать участки под Иркутском по поддельному паспорту

Мошенники пытались продать два участка на Байкальском тракте под Иркутском. Один из подозреваемых задержан в момент передачи потенциальным покупателем 50 тысяч рублей в качестве задатка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По оценкам специалистов, стоимость объектов недвижимости в общей сложности составила более 14 млн рублей.
Расследование велось специалистом следственной части СУ МУ МВД России «Иркутское». По версии правоохранителей, в 2024 году 58-летний местный житель решил незаконно приобрести право на два земельных участка и дом, которыми владела женщина, с целью их дальнейшей реализации. Для этого он подыскал мужчину, который в дальнейшем нашел подходящую по возрасту иркутянку. Она должна была выступить в качестве мнимого собственника объектов недвижимости. Подделав паспорт на имя собственника, они получили нотариальную доверенность на совершение соответствующих сделок.
Затем мошенники опубликовали в Интернете объявление о продаже земельных участков и строения, расположенных на 19-м км Байкальского тракта. После составления предварительного договора купли-продажи оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону совместно с сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по региону задержали подозреваемого.
Во время обыска у одного из подозреваемых обнаружено две единицы огнестрельного оружия.
Уголовное дело возбуждено статьям о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Подозреваемому грозит наказание и за незаконное приобретение, хранение и переделку огнестрельного оружия. С утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, сотрудники ОВД устанавливают лиц, причастных к изготовлению поддельного паспорта.
18 мая житель Иркутской области стал жертвой мошенников, пытаясь купить автомобиль Toyota Corona Premio через интернет. Мужчина потерял 10 тысяч рублей.