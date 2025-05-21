Мошенники пытались незаконно продать участки под Иркутском по поддельному паспорту

Расследование велось специалистом следственной части СУ МУ МВД России «Иркутское». По версии правоохранителей, в 2024 году 58-летний местный житель решил незаконно приобрести право на два земельных участка и дом, которыми владела женщина, с целью их дальнейшей реализации. Для этого он подыскал мужчину, который в дальнейшем нашел подходящую по возрасту иркутянку. Она должна была выступить в качестве мнимого собственника объектов недвижимости. Подделав паспорт на имя собственника, они получили нотариальную доверенность на совершение соответствующих сделок.