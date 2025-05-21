Количество выбросов мазута на пляжах Анапы сократилось

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Команды работают по новой системе с 19 мая. Это связано с выбросами мазута на побережье. Новые пятна нефтепродуктов находят значительно реже и в минимальных количествах.
«В связи с этим прежний масштабы привлечения людей не требуется», — отметили в краевом оперштабе.
Дежурства организовали с понедельника по пятницу. В них задействовали по 10 человек от каждого из 6 муниципалитетов. Ротация проходит еженедельно.
С 19 мая территории убирают команды из Армавира, Белореченского, Апшеронского, Абинского, Брюховецкого и Белоглинского районов. Всего задействовано 60 человек. Участники ликвидации ЧС оперативно убирают новые выбросы мазута при их появлении. Основную работу по очистке пляжей ведет спецтехника.
В Анапе продолжает работу и единый волонтерский центр оперативного штаба #МЫВМЕСТЕ. Он находится на улице Ленина, 159.