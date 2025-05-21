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Количество выбросов мазута на пляжах Анапы сократилось

В Анапе муниципальные команды перешли на новый график уборки пляжей от мазута.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Команды работают по новой системе с 19 мая. Это связано с выбросами мазута на побережье. Новые пятна нефтепродуктов находят значительно реже и в минимальных количествах.

«В связи с этим прежний масштабы привлечения людей не требуется», — отметили в краевом оперштабе.

Дежурства организовали с понедельника по пятницу. В них задействовали по 10 человек от каждого из 6 муниципалитетов. Ротация проходит еженедельно.

С 19 мая территории убирают команды из Армавира, Белореченского, Апшеронского, Абинского, Брюховецкого и Белоглинского районов. Всего задействовано 60 человек. Участники ликвидации ЧС оперативно убирают новые выбросы мазута при их появлении. Основную работу по очистке пляжей ведет спецтехника.

В Анапе продолжает работу и единый волонтерский центр оперативного штаба #МЫВМЕСТЕ. Он находится на улице Ленина, 159.