В Хабаровском крае судят банду за похищения, изнасилования и разбои

По версии следствия, с августа 2023 года по май 2024 года участники группировки знакомились с девушками, вызывали у них доверие и предлагали «прогуляться» на автомобиле. Потерпевших вывозили в безлюдные районы, чаще всего — в окрестности села Ильинка. Там один из обвиняемых инсценировал покупку наркотиков. В это время остальные члены группы устраивали нападение, угрожали физической расправой и обвиняли девушек в соучастии в незаконном обороте веществ.