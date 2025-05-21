В Хабаровском крае судят банду за похищения, изнасилования и разбои

В Хабаровском крае завершено расследование громкого уголовного дела в отношении организованной преступной группы, — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
Пятеро участников, в том числе предполагаемый организатор, предстанут перед судом по обвинению в разбойных нападениях, похищениях людей и преступлениях сексуального характера. Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора края. Один из фигурантов сейчас находится в федеральном розыске.
По версии следствия, с августа 2023 года по май 2024 года участники группировки знакомились с девушками, вызывали у них доверие и предлагали «прогуляться» на автомобиле. Потерпевших вывозили в безлюдные районы, чаще всего — в окрестности села Ильинка. Там один из обвиняемых инсценировал покупку наркотиков. В это время остальные члены группы устраивали нападение, угрожали физической расправой и обвиняли девушек в соучастии в незаконном обороте веществ.
Под угрозами расправы жертвы передавали мобильные телефоны. Через них злоумышленники оформляли на них кредиты и снимали деньги в банкоматах Хабаровска. После этого женщин против их воли удерживали в съемных квартирах, чтобы не дать им обратиться в полицию. Следствием установлено, что шестерых девушек похитили именно с этой целью, — сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
Кроме того, двоих участников группы обвиняют в изнасиловании. Всего от действий преступников пострадали 13 человек — 11 девушек и двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний. Ущерб от преступлений оценивается в сумму свыше 800 тысяч рублей.
Расследование велось первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО при активном участии УМВД. Сейчас материалы переданы в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу.