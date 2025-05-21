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В Лидском районе работники МЧС спасли хозяина из горящей квартиры, мужчина в больнице

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Неосторожное курение привело к пожару в квартире в Лидском районе, хозяин в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Спасателям 20 мая в 16.47 поступила информация о пожаре в квартире в одном из многоквартирных жилых домов в поселке Первомайский. Очевидец сказал диспетчеру, что внутри может находиться человек.

Прибыв к месту вызова, подразделения МЧС установили, что очаг возгорания находится в квартире на первом этаже. Соседи рассказали, что услышали звук сработавшего внешнего сигнально-звукового устройства, попытались самостоятельно через незапертую дверь войти внутрь, но в жилище было плотное задымление. Очевидцы немедленно сообщили о случившемся в МЧС.

При проведении разведки и тушении огня в одной из комнат спасатели обнаружили 63-летнего хозяина квартиры, вывели мужчину на чистый воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. В тяжелом состоянии медики госпитализировали пострадавшего.

Спасатели ликвидировали пожар. Вероятнее всего, к нему привело неосторожное обращение с огнем при курении.