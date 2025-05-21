В Лидском районе работники МЧС спасли хозяина из горящей квартиры, мужчина в больнице

Прибыв к месту вызова, подразделения МЧС установили, что очаг возгорания находится в квартире на первом этаже. Соседи рассказали, что услышали звук сработавшего внешнего сигнально-звукового устройства, попытались самостоятельно через незапертую дверь войти внутрь, но в жилище было плотное задымление. Очевидцы немедленно сообщили о случившемся в МЧС.