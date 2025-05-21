Волгоградцы получают вирусные сообщения с заголовком «Посмотри, это ты на фото»

В прошедшие сутки в регионе произошло два случая мошенничества. Врач из Волгограда, открыв такой файл, лишилась 30 тысяч рублей из-за доступа мошенников к ее банковскому приложению. Жительница Среднеахтубинского района, также открыв apk-файл, стала жертвой кредитного мошенничества на сумму 150 тысяч рублей. В связи с этими инцидентами уже возбуждены уголовные дела.