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Волгоградцы получают вирусные сообщения с заголовком «Посмотри, это ты на фото»

При нажатии на ссылку или файл, происходит заражение устройств вредоносным программным обеспечением.

Источник: Freepik

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, опасный файл маскируется под изображение для системы Android с названием «Фото» и имеет формат apk. После его открытия пользователи рискуют потерять личные данные, доступ к банковским аккаунтам и деньги.

В прошедшие сутки в регионе произошло два случая мошенничества. Врач из Волгограда, открыв такой файл, лишилась 30 тысяч рублей из-за доступа мошенников к ее банковскому приложению. Жительница Среднеахтубинского района, также открыв apk-файл, стала жертвой кредитного мошенничества на сумму 150 тысяч рублей. В связи с этими инцидентами уже возбуждены уголовные дела.