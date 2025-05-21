Стали известны подробности ДТП в Новосибирске, где автобус протащил ребенка по дороге

В Октябрьском районе Новосибирска автобус № 95 сбил 9-летнего школьника, который пересекал пешеходный переход на самокате на улице Татьяны Снежиной, возле дома № 19.
По данным пресс-службы ГИБДД, 51-летний водитель не заметил ребенка и наехал на него, протащив под колесом. В результате пострадавшего доставили в больницу с травмами ног.
Между тем в соцсетях новосибирцы пишут, что автобус мог проехать на красный сигнал, что, по их мнению, и стало причиной ДТП.
Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.