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Стали известны подробности ДТП в Новосибирске, где автобус протащил ребенка по дороге

В Новосибирске автобус № 95 сбил школьника на самокате.

Источник: ГИБДД

В Октябрьском районе Новосибирска автобус № 95 сбил 9-летнего школьника, который пересекал пешеходный переход на самокате на улице Татьяны Снежиной, возле дома № 19.

По данным пресс-службы ГИБДД, 51-летний водитель не заметил ребенка и наехал на него, протащив под колесом. В результате пострадавшего доставили в больницу с травмами ног.

Между тем в соцсетях новосибирцы пишут, что автобус мог проехать на красный сигнал, что, по их мнению, и стало причиной ДТП.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.