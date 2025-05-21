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Самарец прятал иномарку Great Wall от приставов за кладбищем

Правоохранители планировали забрать авто, чтобы мужчина расплатился с детьми.

Правоохранители планировали забрать авто, чтобы мужчина расплатился с детьми. Подробнее об инциденте рассказала пресс-служба областного ГУ ФССП.

Автолюбитель не платил алименты. Всего скопил долг в 316 тыс. рублей. Позже материалы передали приставам Железнодорожного района Самары. Сотрудники узнали, что нарушителю принадлежит «китаец» Great Wall, хотя тот скрывал его.

Далее правоохранители узнали: авто стоит за местным кладбищем. Там составили акт описи и ареста иномарки. Затем отвезли на спецстоянку. После горожанин перевел детям лишь часть долга — 154 тыс. рублей.

Ранее писали, что приставы Самарской области взыскали алименты на 433 млн рублей с начала 2025 года. Деньги собирали с нарушителей в принудительном порядке.

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