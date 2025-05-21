Сбой в работе мобильной связи зафиксировали в Подмосковье

«В настоящее время мобильная связь в Подмосковье может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем пользователям использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков — активировать функцию VoLTE в настройках смартфона», — сообщили в компании «Билайн».