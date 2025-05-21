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Сбой в работе мобильной связи зафиксировали в Подмосковье

Мобильная связь в Подмосковье работает с перебоями. Пользователи жалуются на проблемы с интернетом и голосовой связью. Официальный представитель «Билайн» сообщил, что сбои связаны с внешними факторами, а «Мегафон» пока отмечает стабильную работу сети.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Jonas Leupe/CC0

О перебоях в работе мобильной связи в Московской области сообщает ТАСС со ссылкой на оператора «Билайн».

«В настоящее время мобильная связь в Подмосковье может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем пользователям использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков — активировать функцию VoLTE в настройках смартфона», — сообщили в компании «Билайн».

Оператор «Мегафон» в свою очередь заявил, что его сеть работает в штатном режиме. При этом представители компании не исключили, что возможные трудности могут быть связаны с внешними факторами.

Массовые проблемы с мобильным интернетом начались в ночь на 21 мая. По информации пользователей, сбои наблюдались в Балашихе, Жуковском, Раменском и Люберцах. Аналогичные трудности зафиксированы и в соседних регионах: Владимирской, Рязанской и Тульской областях.