Сбой в работе мобильной связи зафиксировали в Подмосковье

О перебоях в работе мобильной связи в Московской области сообщает ТАСС со ссылкой на оператора «Билайн».
«В настоящее время мобильная связь в Подмосковье может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем пользователям использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков — активировать функцию VoLTE в настройках смартфона», — сообщили в компании «Билайн».
Оператор «Мегафон» в свою очередь заявил, что его сеть работает в штатном режиме. При этом представители компании не исключили, что возможные трудности могут быть связаны с внешними факторами.
Массовые проблемы с мобильным интернетом начались в ночь на 21 мая. По информации пользователей, сбои наблюдались в Балашихе, Жуковском, Раменском и Люберцах. Аналогичные трудности зафиксированы и в соседних регионах: Владимирской, Рязанской и Тульской областях.