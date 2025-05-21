В Москве два грабителя с оружием отобрали у прохожих больше 70 тысяч

Благодаря оперативной работе правоохранительных органов и следователей уже установлены и задержаны двое подозреваемых: жительница Москвы и уроженец Волгоградской области. С фигурантами дела проходит весь комплекс следственных действий, включая допросы, опознание и другие процессуальные проверки. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ — «Разбой».