В Москве два грабителя с оружием отобрали у прохожих больше 70 тысяч

Управление Следственного комитета по городу Москве сообщает о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения, которое произошло 19 мая 2025 года улице Дмитрия Донского.
Подозреваемые, используя пневматический газобаллонным пистолет, напали на двух молодых людей и 16-летнего подростка требуя передать им деньги. В итоге преступных посягательств потерпевшие лишились более 77 тысяч рублей.
Благодаря оперативной работе правоохранительных органов и следователей уже установлены и задержаны двое подозреваемых: жительница Москвы и уроженец Волгоградской области. С фигурантами дела проходит весь комплекс следственных действий, включая допросы, опознание и другие процессуальные проверки. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ — «Разбой».
Ведется поиск третьего возможного соучастника преступления и принимаются меры к его задержанию.
Следственный комитет сообщает, что будет продолжать работу по обеспечению полного раскрытия преступления и привлечению всех причастных к ответственности.