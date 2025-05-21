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В Москве два грабителя с оружием отобрали у прохожих больше 70 тысяч

В районе улицы Дмитрия Донского в Москве произошло разбойное нападение: двое мужчин и несовершеннолетний подросток подверглись нападению со стороны злоумышленников, вооружённых пневматическим пистолетом. Общий материальный ущерб составил более 77 тысяч рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Управление Следственного комитета по городу Москве сообщает о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения, которое произошло 19 мая 2025 года улице Дмитрия Донского.

Подозреваемые, используя пневматический газобаллонным пистолет, напали на двух молодых людей и 16-летнего подростка требуя передать им деньги. В итоге преступных посягательств потерпевшие лишились более 77 тысяч рублей.

Благодаря оперативной работе правоохранительных органов и следователей уже установлены и задержаны двое подозреваемых: жительница Москвы и уроженец Волгоградской области. С фигурантами дела проходит весь комплекс следственных действий, включая допросы, опознание и другие процессуальные проверки. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ — «Разбой».

Ведется поиск третьего возможного соучастника преступления и принимаются меры к его задержанию.

Следственный комитет сообщает, что будет продолжать работу по обеспечению полного раскрытия преступления и привлечению всех причастных к ответственности.