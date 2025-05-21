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В Башкирии два хулигана избили прохожего

В Башкирии отправили в колонию хулиганов, избивших прохожего.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор двоим жителям Салавата, которых обвиняли в избиении прохожего. Молодые люди поссорились с незнакомцем на улице, а затем напали на него.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, мужчины, будучи пьяными, начали перебрасываться оскорблениями с прохожим. Слово за слово и конфликт перерос в жестокое избиение. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, многочисленные ушибы и ссадину. Также известно, что один из хулиганов украл товары из магазина.

Суд признал мужчин виновными и приговорил их к двум и 3,10 годам колонии общего режима.

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