В Башкирии два хулигана избили прохожего

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, мужчины, будучи пьяными, начали перебрасываться оскорблениями с прохожим. Слово за слово и конфликт перерос в жестокое избиение. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, многочисленные ушибы и ссадину. Также известно, что один из хулиганов украл товары из магазина.