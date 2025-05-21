Жителя Воронежа приговорили к 17 годам за попытку теракта в Белгороде

Фигурант уголовного дела в марте 2024 года начал сотрудничество по собственной инициативе с украинским военизированным объединением, запрещенным в России и признанным террористической организацией. За 50 тысяч рублей обвиняемый согласился выполнить преступное задание. Куратор помог приобрести ему взрывное устройство, которое предполагалось использовать для теракта в Белгороде. В ночь с 7 на 8 марта прошлого года самодельная взрывчатка была установлена рядом с жилыми домами и отделом полиции № 2. После этого воронежец попытался скрыться в соседнем регионе, но сотрудники УФСБ России по Белгородской области успешно пресекли теракт. Преступник был задержан.