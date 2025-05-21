В Казани ФСБ задержала мужчину, который готовил диверсию с БПЛА на заводе

С февраля по октябрь 2024 года мужчина готовил диверсию на одном из казанских заводов с использованием беспилотного летательного аппарата. Он был задержан, на него завели уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности».