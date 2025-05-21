В Казани ФСБ задержала мужчину, который готовил диверсию с БПЛА на заводе

ФСБ задержала татарстанца, который готовил диверсию с использованием беспилотника на одном из предприятий Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в пресс-службе ФСБ по Татарстану, под кураторством неустановленного представителя украинской стороны 25-летний житель Татарстана в целях осуществления диверсий прошел обучение основам конспирации. Также он изучал способы изготовления взрывных устройств.
С февраля по октябрь 2024 года мужчина готовил диверсию на одном из казанских заводов с использованием беспилотного летательного аппарата. Он был задержан, на него завели уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности».
Напомним, в Казани в 2025 году на антитеррористическую защиту объектов соцсферы потратят 700 миллионов рублей. Из общей суммы около 250 миллионов направят на обслуживание технических систем безопасности.