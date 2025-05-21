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В Феодосии двух местных жителей задержали за сбыт наркотиков

В Феодосии сотрудники полиции пресекли деятельность подростков, которые занимались распространением наркотиков.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в МВД России по Крыму.

По данным ведомства, 17-летний и 19-летний местные жители оборудовали на территории города тайники, в которых хранили запрещенные вещества. Молодые люди незаконно приобретали наркотики через интернет, получали их в свертках и готовили к сбыту.

Полицейские задержали подозреваемых с поличным. У злоумышленников изъяли более 18 граммов наркотического вещества.

Правоохранители возбудили уголовные дела по 14 эпизодам в отношении 19-летнего фигуранта. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Материалы по делу несовершеннолетнего переданы в следственные органы.