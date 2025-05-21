В Уфе задержали 16-летнего питбайкера

В рамках профилактических мероприятий «Мотоцикл» по улице Локомотивной был остановлен питбайк «Кайо», за рулем которого находился 16-летний водитель. Выяснилось, что юноша не имеет водительских прав и никогда их не получал, передвигался на мототранспорте по дорогам общего пользования, что прямо запрещено ПДД.
На место происшествия вызвали родителей несовершеннолетнего, при них его отстранили от управления транспортом. ️В отношении молодого человека составили административные материалы, в том числе за управление транспортом без водительского удостоверения. Кроме того, в отношении родителей административные материалы направлены для решения вопроса о привлечении их к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего.