В Уфе задержали 16-летнего питбайкера

На место происшествия вызвали родителей несовершеннолетнего, при них его отстранили от управления транспортом. ️В отношении молодого человека составили административные материалы, в том числе за управление транспортом без водительского удостоверения. Кроме того, в отношении родителей административные материалы направлены для решения вопроса о привлечении их к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего.