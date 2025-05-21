В Оршанском районе муж отговорил жену брать для мошенников кредит в 27 тысяч

Очень скоро с девушкой вышел на связь лжесотрудник правоохранительных органов. Оказывая психологическое давление, вводя в заблуждение и манипулируя, он убедил девушку оформить на себя кредиты. Та так и сделала: в нескольких банках ей одобрили заявки на кредитные линии, общая сумма которых — 27 тысяч белорусских рублей.