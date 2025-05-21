В Оршанском районе муж отговорил жену брать для мошенников кредит в 27 тысяч

30-летняя работница одного из сельскохозяйственных предприятий Оршанского района чуть было не стала жертвой мошенников. Схема аферистов, как констатировали правоохранители, достаточно распространена и называется «Fake Boss».
Речь идет о том, что мошенники выдают себя за руководителей предприятия, пытаются обмануть сотрудников, манипулируя ими так, чтобы те переводили деньги или передавали конфиденциальную информацию.
Так случилось и с жительницей Оршанского района: через один из мессенджеров с ней связался ее «руководитель». Он сообщил, что на предприятии проводится проверка сотрудниками госбезопасности, с некоторыми работниками они хотят побеседовать.
Для этого он передал правоохранителям контакты некоторых сотрудников, в том числе и этой девушки, с ней скоро свяжутся. «Руководитель» добавил и просьбу: надо оказать всю возможную помощь «сотрудникам».
Очень скоро с девушкой вышел на связь лжесотрудник правоохранительных органов. Оказывая психологическое давление, вводя в заблуждение и манипулируя, он убедил девушку оформить на себя кредиты. Та так и сделала: в нескольких банках ей одобрили заявки на кредитные линии, общая сумма которых — 27 тысяч белорусских рублей.
— Поведение жены смутило ее супруга, и он решил разобраться в причинах скрытого образа жизни. Только доверительный разговор между супругами помог женщине осознать, что она общалась с мошенниками, — рассказали в милиции Витебщины.
К счастью, удалось аннулировать заявки по кредитам, деньги мошенники так и не увидели.
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