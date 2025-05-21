Аэропорты Владимира, Калуги и Иваново закрыты на прием и отправку рейсов

Как сообщает телеграм-канал «Представитель Росавиации», первыми ограничения коснулись аэропорта Калуга (Грабцево). С 11:35 мск он временно прекратил приём и отправку рейсов. Через две минуты такие же меры были применены в аэропорту Владимира (Семязино), а в 11:52 — в аэропорту Иваново (Южный).