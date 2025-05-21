Аэропорты Владимира, Калуги и Иваново закрыты на прием и отправку рейсов

В целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 21 мая введены временные ограничения на приём и отправку авиарейсов в ряде аэропортов Центрального федерального округа.
Как сообщает телеграм-канал «Представитель Росавиации», первыми ограничения коснулись аэропорта Калуга (Грабцево). С 11:35 мск он временно прекратил приём и отправку рейсов. Через две минуты такие же меры были применены в аэропорту Владимира (Семязино), а в 11:52 — в аэропорту Иваново (Южный).
Причины введения ограничений связаны с мерами по обеспечению безопасности гражданской авиации. На данный момент все три аэропорта временно не осуществляют взлёты и посадки воздушных судов.
Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы принимают необходимые меры для минимизации последствий и сохранения высокого уровня авиационной безопасности.