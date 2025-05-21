Гигантскую опухоль в животе нашли врачи у жительницы Башкирии

В Уфе врачи 13-й больницы удалили гигантское злокачественное новообразование у 74-летней женщины. Как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, опухоль размером почти 19 см сдавливала внутренние органы пенсионерки, вызывая серьезные проблемы со здоровьем.
Пожилая женщина долгое время жаловалась на постоянные боли, нарушения работы кишечника, приступы тошноты и сильную слабость. Обследование с помощью компьютерной томографии выявило огромное образование в брюшной полости (16,9×15,3×18,6 см), которое оказывало давление на кишечник. Последующие анализы подтвердили диагноз — плеоморфная саркома.
Хирургическое вмешательство требовало особой осторожности, поскольку опухоль занимала практически всю брюшную полость и находилась в непосредственной близости от позвоночника и аорты. Медикам удалось полностью иссечь новообразование, используя современные электрохирургические технологии в сочетании с традиционными методами.
— В настоящее время состояние прооперированной пациентки нормализовалось. Она продолжает получать необходимое лечение и проходит курс восстановительной терапии под наблюдением специалистов, — добавили в Минздраве.
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