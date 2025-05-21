В Испании убили экс-замглавы администрации Януковича

По данным радиостанции, в него выстрелили несколько раз около американской школы.
Андрей Портнов родился в Луганске в 1973 году. В госструктурах Украины он начал работать в 1997 году в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. С 2006 по 2010 год был депутатом Рады. В 2010 году он был назначен заместителем главы администрации президента Украины и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. До февраля 2014 года, когда в Киеве произошла смена власти, он оставался первым замом руководителя администрации. С 2014 года, покинув Украину, он занимался частной адвокатской практикой.
15 января 2015 года МВД Украины объявило Портнова в розыск по уголовному делу о присвоении имущества с помощью злоупотребления служебным положением. Однако розыск отменили из-за того, что установить местонахождение политика не смогли. Портнов жил в Австрии, а в 2019-м году возвращался на Украину.
США в конце 2021 года ввели против него санкции. Экс-президент Украины Петр Порошенко призывал ввести против Портнова санкциии СНБО, отмечая, что их отсутствие «дискредитирует не только господина Зеленского, но и государство в целом».
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