В Испании убили экс-замглавы администрации Януковича

Андрей Портнов родился в Луганске в 1973 году. В госструктурах Украины он начал работать в 1997 году в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. С 2006 по 2010 год был депутатом Рады. В 2010 году он был назначен заместителем главы администрации президента Украины и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. До февраля 2014 года, когда в Киеве произошла смена власти, он оставался первым замом руководителя администрации. С 2014 года, покинув Украину, он занимался частной адвокатской практикой.