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Семейная пара из Самары предстала перед судом за незаконный оборот наркотиков

В Самаре завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении супружеской пары, обвиняемой в незаконном изготовлении, хранении и попытке сбыть наркотические вещества.

В Самаре завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении супружеской пары, обвиняемой в незаконном изготовлении, хранении и попытке сбыть наркотические вещества.

По версии следствия, мужчина и его супруга переехали в Самарскую область в 2022 году и арендовали частный дом на улице Шестая Толевая, а также гараж на улице Промышленности в Советском районе. Дом использовался для проживания, а гараж для изготовления наркотиков.

В ходе обысков были найдены емкости с химикатами, оборудование для производства наркотиков, а также запасы готового наркотического вещества мефедрона общим весом более 3 килограммов и прекурсоров более 20 килограммов.

В дополнительном тайнике, оборудованном мужем, обнаружено наркотическое вещество метадон массой около 5 граммов.

Мужчину обвинили в приготовлении к продаже наркотиков, незаконном производстве и приобретении прекурсоров в особо крупных размерах. Женщина обвиняется в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

Оба обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

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