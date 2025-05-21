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Два крупных пожара потушили в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 мая, ФедералПресс. За прошедшие сутки пожарным удалось полностью ликвидировать два возгорания в лесах Дзержинского и Абанского районов общей площадью 16,3 гектара. По предварительной информации, причиной пожаров стали неосторожные действия местных жителей.

Источник: Соцсети

«Очаги возгораний действовали в Дзержинском и Абанском районах. По предварительным данным, возгорания произошли по вине местного населения», — уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Для борьбы с огнем был мобилизован 51 человек и 7 единиц специализированной техники. Авиационная группировка в составе 13 воздушных судов обеспечивала патрулирование территорий и доставку сил пожаротушения.

На текущий момент действующих лесных пожаров на территории края не зафиксировано. Мониторинговая система продолжает круглосуточное наблюдение за лесным фондом с использованием 170 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи.

В 57 муниципальных образованиях края продолжает действовать особый противопожарный режим. Введены строгие ограничения:

  • запрещено посещение лесов;
  • полностью исключено разведение костров;
  • запрещены любые пожароопасные работы.

Нарушителей противопожарного режима ждет серьезная ответственность — от крупных штрафов до уголовного преследования.

Напомним, юные пожарные показали мастерство на соревнованиях в Красноярском крае.