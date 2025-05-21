Два крупных пожара потушили в Красноярском крае

«Очаги возгораний действовали в Дзержинском и Абанском районах. По предварительным данным, возгорания произошли по вине местного населения», — уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края.
Для борьбы с огнем был мобилизован 51 человек и 7 единиц специализированной техники. Авиационная группировка в составе 13 воздушных судов обеспечивала патрулирование территорий и доставку сил пожаротушения.
На текущий момент действующих лесных пожаров на территории края не зафиксировано. Мониторинговая система продолжает круглосуточное наблюдение за лесным фондом с использованием 170 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи.
В 57 муниципальных образованиях края продолжает действовать особый противопожарный режим. Введены строгие ограничения:
- запрещено посещение лесов;
- полностью исключено разведение костров;
- запрещены любые пожароопасные работы.
Нарушителей противопожарного режима ждет серьезная ответственность — от крупных штрафов до уголовного преследования.
Напомним, юные пожарные показали мастерство на соревнованиях в Красноярском крае.