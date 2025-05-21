Металлический лист убил рабочего на стройке в Новосибирске

В Новосибирске на строительной площадке магазина по улице 2-й Шевцовой произошёл несчастный случай со смертельным исходом: рабочего придавило металлическим листом во время погрузочных работ.
Как сообщает Государственная трудовая инспекция по Новосибирской области, «при выполнении погрузочных работ металлических листов в кузов грузового автомобиля один лист сорвался и придавил рабочего», после чего прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.
Руководитель инспекции Вадим Балашов уточнил, что на место происшествия незамедлительно выехал начальник отдела по охране труда, в настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом. При этом, если в ходе проверки будут выявлены нарушения требований охраны труда, виновные лица понесут административную ответственность, а материалы дела направят в следственные органы для принятия процессуального решения.