По делу Мошковича о взятке задержан бывший вице-губернатор Тамбовской области

Господин Мошкович и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов были арестованы 27 марта. В отношении них возбудили дело по заявлению основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Буроваю. Он утверждает, что предприниматели убедили его продать 85% акций компаний в обмен на инвестиции, которые не последовали. Обоим бизнесменам предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Следствие оценивает ущерб почти на 48 млрд руб.