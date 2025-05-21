По делу Мошковича о взятке задержан бывший вице-губернатор Тамбовской области

Накануне в Мещанском суде на заседании про продлению ареста Вадима Мошковича следователь сообщил, что против бизнесмена возбуждено уголовное дело о дачи взятки особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Кто являлся предполагаемым получателем взятки, следователь не уточнил. Telegram-канал «Тамбовский юрист» пишет, что в отношении Иванова возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Господин Мошкович и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов были арестованы 27 марта. В отношении них возбудили дело по заявлению основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Буроваю. Он утверждает, что предприниматели убедили его продать 85% акций компаний в обмен на инвестиции, которые не последовали. Обоим бизнесменам предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Следствие оценивает ущерб почти на 48 млрд руб.