В Новосибирске осудили совладельца ПТК-30 Антона Коновалова

В Новосибирске суд вынес приговор совладельцу строительного холдинга ПТК-30 Антону Коновалову, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщате пресс-служба Центрального районного суда.
Антона Коновалова признали виновным и назначили три года лишения свободы условно. Также суд постановил выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
Напомним, компания, которой управлял осужденный вместе с отцом Владимиром Коноваловым, оставила людей без жилья. По версии следствия, они организовали строительство девяти многоквартирных домов в разных районах Новосибирска. В недвижимость вложились 871 дольщиков, однако обещанных квартир никто из них так и не получил. Общий размер причиненного ущерба составил более 1, 423 млрд. рублей.
Отца и сына задержали в сентябре 2018 года. Примечательно, что незадолго до этого Коновалова-младшего освободили от уголовной ответственности по делу о злоупотреблении полномочиями и оштрафовали на 95 тысяч рублей.