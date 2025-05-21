В Новосибирске осудили совладельца ПТК-30 Антона Коновалова

Напомним, компания, которой управлял осужденный вместе с отцом Владимиром Коноваловым, оставила людей без жилья. По версии следствия, они организовали строительство девяти многоквартирных домов в разных районах Новосибирска. В недвижимость вложились 871 дольщиков, однако обещанных квартир никто из них так и не получил. Общий размер причиненного ущерба составил более 1, 423 млрд. рублей.