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В Ростове начали выяснять обстоятельства гибели 14-летнего подростка

Следователи осмотрели место гибели подростка в Ростове, назначена медицинская экспертиза.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали выяснять обстоятельства гибели 14-летнего подростка. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

— В акватории реки Темерник обнаружили тело пропавшего накануне подростка. Признаков криминальной смерти не зафиксировали. Назначена медицинская экспертиза, — прокомментировали в СК.

Напомним, юноша пропал вчера, 20 мая. Поиски вели волонтеры, правоохранители и следователи. Известно, что ранее по факту исчезновения молодого человека было возбуждено уголовное дело.