В Ростове начали выяснять обстоятельства гибели 14-летнего подростка

В Ростове-на-Дону начали выяснять обстоятельства гибели 14-летнего подростка. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— В акватории реки Темерник обнаружили тело пропавшего накануне подростка. Признаков криминальной смерти не зафиксировали. Назначена медицинская экспертиза, — прокомментировали в СК.
Напомним, юноша пропал вчера, 20 мая. Поиски вели волонтеры, правоохранители и следователи. Известно, что ранее по факту исчезновения молодого человека было возбуждено уголовное дело.