ЧП на заводе в Дзержинске: двух работников госпитализировали с ожогами

«Выясняются обстоятельства возможного группового несчастного случая на производстве. По предварительной информации, два работника АО “ГосНИИмаш” получили ожоги, после чего их госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.