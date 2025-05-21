ЧП на заводе в Дзержинске: двух работников госпитализировали с ожогами

«Выясняются обстоятельства возможного группового несчастного случая на производстве. По предварительной информации, два работника АО “ГосНИИмаш” получили ожоги, после чего их госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.
В ведомстве уточнили, что выясняются все причины и обстоятельства инцидента. Работодатель должен уведомить инспекцию о случившемся и предоставить медицинские заключения.
ОАО «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В. В. Бахирева» (или «ГосНИИмаш») ведет свою историю с конструкторского бюро, созданного в 1970 году.
Впоследствии на его базе было сформировано федеральное государственное унитарное предприятие, которое разрабатывает и производит боевое оснащение управляемых ракет с обычными взрывчатыми веществами. Кроме того, в компании проводятся исследования в области физики взрыва, развиваются гражданские конверсионные технологии.
На сегодняшний день «ГосНИИмаш» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».
Ранее «ФедералПресс» писал, что в административном строении на проспекте Советском в Перевозе произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.