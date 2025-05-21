Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП на заводе в Дзержинске: двух работников госпитализировали с ожогами

ДЗЕРЖИНСК, 21 мая, ФедералПресс. В Нижегородской области два работника получили ожоги на предприятии «ГосНИИмаш» в Дзержинске. Сейчас по факту несчастного случая проводится проверка.

Источник: РИА "Новости"

«Выясняются обстоятельства возможного группового несчастного случая на производстве. По предварительной информации, два работника АО “ГосНИИмаш” получили ожоги, после чего их госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что выясняются все причины и обстоятельства инцидента. Работодатель должен уведомить инспекцию о случившемся и предоставить медицинские заключения.

ОАО «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В. В. Бахирева» (или «ГосНИИмаш») ведет свою историю с конструкторского бюро, созданного в 1970 году.

Впоследствии на его базе было сформировано федеральное государственное унитарное предприятие, которое разрабатывает и производит боевое оснащение управляемых ракет с обычными взрывчатыми веществами. Кроме того, в компании проводятся исследования в области физики взрыва, развиваются гражданские конверсионные технологии.

На сегодняшний день «ГосНИИмаш» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее «ФедералПресс» писал, что в административном строении на проспекте Советском в Перевозе произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.