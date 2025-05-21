Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области с предприятия хотят взыскать компенсацию за травму рабочего

Это случилось в феврале нынешнего года в Отрадном. Пострадал 65-летний сотрудник промышленной компании.

Это случилось в феврале нынешнего года в Отрадном. Пострадал 65-летний сотрудник промышленной компании, объяснили представители региональной прокуратуры.

Мужчина заготавливал циркулярной пилой деревянные поддоны. В процессе хотел подправить перекосившееся изделие, но лишился двух пальцев и получил травму руки.

По мнению правоохранителей, инцидент произошел из-за недостатков в системе охраны труда. Стражи порядка направили в суд иск. Потребовали компенсировать сотруднику моральный вред. Плюс внесли представление директору.

Пока все на стадии рассмотрения. Ситуация остается на контроле местной прокуратуры. До этого сотрудники ведомства помогли тольяттинцу получить 2 млн рублей после взрыва на химзаводе.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!