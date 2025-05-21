В Самарской области с предприятия хотят взыскать компенсацию за травму рабочего

Это случилось в феврале нынешнего года в Отрадном. Пострадал 65-летний сотрудник промышленной компании, объяснили представители региональной прокуратуры.
Мужчина заготавливал циркулярной пилой деревянные поддоны. В процессе хотел подправить перекосившееся изделие, но лишился двух пальцев и получил травму руки.
По мнению правоохранителей, инцидент произошел из-за недостатков в системе охраны труда. Стражи порядка направили в суд иск. Потребовали компенсировать сотруднику моральный вред. Плюс внесли представление директору.
Пока все на стадии рассмотрения. Ситуация остается на контроле местной прокуратуры. До этого сотрудники ведомства помогли тольяттинцу получить 2 млн рублей после взрыва на химзаводе.
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