Теплоход столкнулся с пришвартованным судном в порту Петербурга. Фото

В акватории Невы вечером 20 мая у причала № 94 ООО «Базис Порт» во время швартовки контейнеровоз совершил навал на судно «Спасатель Карев».
Разлива нефтепродуктов допущено не было. Причиной происшествия, как уточнили в ведомстве, могла стать плохая погода.
У судов есть незначительные повреждения. Сумма ущерба устанавливается.
«По результатам медицинского освидетельствования у капитана теплохода алкогольное опьянение не обнаружено», — уточнили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.