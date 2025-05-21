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Теплоход столкнулся с пришвартованным судном в порту Петербурга. Фото

Контейнеровоз столкнулся с пришвартованным судном в порту Петербурга. Во время инцидента никто не пострадал. Об этом 21 мая сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В акватории Невы вечером 20 мая у причала № 94 ООО «Базис Порт» во время швартовки контейнеровоз совершил навал на судно «Спасатель Карев».

Разлива нефтепродуктов допущено не было. Причиной происшествия, как уточнили в ведомстве, могла стать плохая погода.

У судов есть незначительные повреждения. Сумма ущерба устанавливается.

«По результатам медицинского освидетельствования у капитана теплохода алкогольное опьянение не обнаружено», — уточнили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.