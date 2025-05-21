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На юге Волгограда ураган сорвал крышу с пятиэтажки

В Красноармейском районе Волгограда минувшей ночью жильцы пятиэтажки внезапно оказались без кровли, а в их квартиры полились потоки воды. Видео последствий разгула стихии волгоградцы прислали в редакцию ИА «Высота 102».

По словам жильцов, кровлю с дома № 4, расположенного на ул. 50 лет Октября, сорвало мощными порывами ветра в ночь с 20 на 21 мая. В результате оторванные куски повисли на проводах.

— Крыша сейчас беззащитна — она вся как решето. С утра начался ливень, который топит жильцов до 1 этажа, — сообщают собственники квартир. — Жильцы в тихом ужасе наблюдают, как будет продолжаться портится их имущество.

Жители обратились в свою управляющую организацию «ЖЭУ 41», которая должна устранять последствия урагана.

Журналисты ИА «Высота 102» попытались дозвониться в «ЖЭУ 41», чтобы узнать о масштабах нанесенных повреждений и работах по ликвидации последствий урагана. Однако уточнить информацию у обслуживающей эту пятиэтажку организации не получилось — на звонки никто не ответил.