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Дипломат избивал жену: дело Сакена Мамаша передано в суд Астаны

Уголовное дело в отношении бывшего дипломата Сакена Мамаша, обвиняемого в систематическом насилии в отношении своей экс-супруги Карины Мамаш, поступило в Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны. Об этом сообщила пресс-служба суда, передаёт BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Дело в отношении Сакена Мамаша поступило в межрайонный суд по уголовным делам города Астаны.

говорится в официальном сообщении

Судебное разбирательство назначено на 29 мая, 10:00.

Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.

В МИДе тогда сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.

Позже жена дипломата вернулась на родину, её разместили в кризисном центре.

После в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту избиения Карины её супругом.

В июне 2024 года экс-советника посольства арестовали на 15 суток за избиение сестры супруги.

В начале марта 2025 года сообщалось, что суд над Сакеном Мамашем должен скоро начаться. В апреле стало известно, что дипломата арестовали.