Дипломат избивал жену: дело Сакена Мамаша передано в суд Астаны

Дело в отношении Сакена Мамаша поступило в межрайонный суд по уголовным делам города Астаны.
Судебное разбирательство назначено на 29 мая, 10:00.
Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.
В МИДе тогда сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.
Позже жена дипломата вернулась на родину, её разместили в кризисном центре.
После в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту избиения Карины её супругом.
В июне 2024 года экс-советника посольства арестовали на 15 суток за избиение сестры супруги.
В начале марта 2025 года сообщалось, что суд над Сакеном Мамашем должен скоро начаться. В апреле стало известно, что дипломата арестовали.