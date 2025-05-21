В Омске заочно заключили под стражу руководителя фирмы, что строила школы

Прокуратура Омской области поддержала ходатайство о заочном заключении под стражу беглого руководителя ООО «Капитал Развитие», который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — легализация незаконно полученных денег. Ещё двум фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве. Они находятся под домашним арестом.