В Омске заочно заключили под стражу руководителя фирмы, что строила школы

Прокуратура Омской области поддержала ходатайство о заочном заключении под стражу беглого руководителя ООО «Капитал Развитие», который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — легализация незаконно полученных денег. Ещё двум фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве. Они находятся под домашним арестом.
Установлено, что руководитель, гендиректор и учредитель ООО «Капитал Развитие» заключили 47 фиктивных договоров подряда с двумя подконтрольными организациями о выполнении демонтажных работ на месте строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег» в Омске.
Тем самым они похитили 280 млн рублей, выделенных городской администрацией.
Ещё 56 фиктивных договоров подряда с ущербом в 166 млн рублей было заключено при строительстве школы в микрорайоне «Ясная Поляна» Омского района.
Сам руководитель ООО «Капитал Развитие» был задержан ещё в апреле 2025 года в столице Республики Беларусь — Минске и ожидает экстрадиции на территорию России.