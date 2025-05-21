Уфимский студент получил шесть лет колонии за оправдание терроризма

Молодой человек, обучавшийся с 2022 года в Германии во Франкфуртском университете, был задержан полицией 30 августа 2024 года во время визита на родину. Следственные органы установили, что Николаев размещал в мессенджере Telegram сообщения, содержащие поддержку Украины и призывы к участию в боевых действиях на стороне запрещенного в России Русского добровольческого корпуса, сообщает «Ъ-Уфа».