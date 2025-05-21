Уфимский студент получил шесть лет колонии за оправдание терроризма

20-летний студент из Уфы получил шестилетний срок в колонии общего режима по обвинению в публичном оправдании терроризма. Приговор огласил Центральный окружной военный суд,
Молодой человек, обучавшийся с 2022 года в Германии во Франкфуртском университете, был задержан полицией 30 августа 2024 года во время визита на родину. Следственные органы установили, что Николаев размещал в мессенджере Telegram сообщения, содержащие поддержку Украины и призывы к участию в боевых действиях на стороне запрещенного в России Русского добровольческого корпуса, сообщает «Ъ-Уфа».
По информации осведомленного источника, знакомого с материалами дела, студент делал подобные публикации под влиянием украинских сокурсников. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.
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