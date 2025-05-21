На тушение пожаров в лесах Иркутской области привлекли авиацию

Накануне, 20 мая в Иркутской области потушили восемь лесных пожаров. Тайга полыхала в Иркутском, Тулунском, Качугском, Усольском, Чунском и Нижнеудинском районах.
— На утро 21 мая на площади 117 гектаров с предыдущих суток перешли два локализованных пожара: в Иркутском и Чунском районах. Еще один очаг площадью 17 гектаров действует в Усть-Удинском районе. Тушат огонь сто сотрудников лесопожарных формирований, — уточнили в правительстве региона.
Для авиационного мониторинга привлекли два борта Ан-2 и три легкомоторных самолета. Также в тушении задействовали три вертолета Ми-8.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в регионе продлили сроки пожароопасного сезона.