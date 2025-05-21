На тушение пожаров в лесах Иркутской области привлекли авиацию

— На утро 21 мая на площади 117 гектаров с предыдущих суток перешли два локализованных пожара: в Иркутском и Чунском районах. Еще один очаг площадью 17 гектаров действует в Усть-Удинском районе. Тушат огонь сто сотрудников лесопожарных формирований, — уточнили в правительстве региона.