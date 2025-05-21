В общежитии Уфы нашли расчлененное тело мужчины, расфасованное по 5 пакетам

Когда сосед ушел, хозяин избил второго собутыльника. На утро он обнаружил, что тот мертв, и решил избавиться от следов преступления. Уфимец расчленил жертву с помощью кухонного ножа и убрал в 5 пакетов. Полы помыл, но спрятать тело не успел. Помешало похмелье.