В общежитии Уфы нашли расчлененное тело мужчины, расфасованное по 5 пакетам

Части тела, расфасованные по пакетам, полицейские обнаружили в одной из комнат общежития на ул. Кольцевой 18 мая. Правоохранители прибыли на место по обращению соседки, которая сообщила о неприятном запахе.
Следователи установили, что к преступлению причастен 43-летний хозяин комнаты. По версии следствия, 11 мая он со своим соседом распивал спиртное, позже к ним присоединился 47-летний мужчина, тело которого обнаружили через неделю.
Когда сосед ушел, хозяин избил второго собутыльника. На утро он обнаружил, что тот мертв, и решил избавиться от следов преступления. Уфимец расчленил жертву с помощью кухонного ножа и убрал в 5 пакетов. Полы помыл, но спрятать тело не успел. Помешало похмелье.
Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд экспертиз.