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В общежитии Уфы нашли расчлененное тело мужчины, расфасованное по 5 пакетам

Обвиняемый взят под стражу.

В Уфе взят под стражу 43-летний мужчина, который обвиняется в убийстве с расчленением тела (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщают пресс-службы СКР и МВД региона.

Части тела, расфасованные по пакетам, полицейские обнаружили в одной из комнат общежития на ул. Кольцевой 18 мая. Правоохранители прибыли на место по обращению соседки, которая сообщила о неприятном запахе.

Следователи установили, что к преступлению причастен 43-летний хозяин комнаты. По версии следствия, 11 мая он со своим соседом распивал спиртное, позже к ним присоединился 47-летний мужчина, тело которого обнаружили через неделю.

Когда сосед ушел, хозяин избил второго собутыльника. На утро он обнаружил, что тот мертв, и решил избавиться от следов преступления. Уфимец расчленил жертву с помощью кухонного ножа и убрал в 5 пакетов. Полы помыл, но спрятать тело не успел. Помешало похмелье.

Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд экспертиз.