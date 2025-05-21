Суд над экс-главой самарского минтранса Иваном Пивкиным перенесли на 27 мая

Следующее судебное разбирательство по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области состоится 27 мая 2025 года.
В тот же день продолжится рассмотрение дела бывшего руководителя Главного управления МЧС региона Олега Бойко, обвиняемого в получении взятки.
Об этом стало известно из сообщения на официальном портале Октябрьского районного суда города Самары, опубликованного 21 мая текущего года.
Ранее запланированное заседание, назначенное на минувший вторник, 20 мая, пришлось перенести вследствие отсутствия на процессе главного фигуранта — бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина.
Причиной стали технические неполадки, возникшие при транспортировке обвиняемого в здание суда.
Согласно материалам следствия, осенью 2023 года Иван Пивкин неправомерно распорядился признать победителем конкурса на проведение ремонтных работ дороги Самара—Новокуйбышевск компанию ООО «Амонд», хотя фактически конкурс выиграл другой участник аукциона — ПАО «ДОРИСС».
После подачи жалобы последним в антимонопольную службу результаты тендера были аннулированы, а контракт стоимостью свыше одного миллиарда рублей передан законному победителю торгов.
Впоследствии Иван Пивкин был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещён под стражу.
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