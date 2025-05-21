Что известно об убийстве бывшего советника Януковича

В январе 2015 года МВД Украины объявило Портнова в розыск по обвинению в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Однако позднее розыск был прекращен из-за невозможности установить местонахождение политика. Известно, что Портнов проживал в Австрии, а в 2019 году вернулся на Украину. В конце 2021 года США ввели против него санкции. Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) ранее призывал Совет национальной безопасности и обороны также ввести санкции против Портнова, заявляя, что их отсутствие «дискредитирует не только господина Зеленского, но и государство в целом».