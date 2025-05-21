Что известно об убийстве бывшего советника Януковича

Испанское издание подчеркивает, что убийство у школы в Посуэло-де-Аларкон было совершено «в лучшем мафиозном стиле».
Это был высокий худощавый мужчина в черном с оранжевой поясной сумкой — так очевидцы описали стрелка. После совершения преступления он скрылся в направлении Каса-де-Кампо, передает РБК. Отмечается, что убийцу еще не задержали.
ABC, в свою очередь, сообщает, что у киллера могли быть сообщники.
Андрей Портнов родился в 1973 году в Луганске. Его карьера в государственных органах Украины началась в 1997 году в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. С 2006 по 2010 год он занимал должность депутата Верховной Рады. В 2010 году Портнов перешел на работу в администрацию президента Украины, где занял пост замглавы администрации, а также возглавил Главное управление по вопросам судебной реформы и судоустройства. После смены власти в стране в 2014 году Портнов покинул Украину и сосредоточился на частной адвокатской практике.
В январе 2015 года МВД Украины объявило Портнова в розыск по обвинению в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Однако позднее розыск был прекращен из-за невозможности установить местонахождение политика. Известно, что Портнов проживал в Австрии, а в 2019 году вернулся на Украину. В конце 2021 года США ввели против него санкции. Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) ранее призывал Совет национальной безопасности и обороны также ввести санкции против Портнова, заявляя, что их отсутствие «дискредитирует не только господина Зеленского, но и государство в целом».