Памперс, деньги, два туза. В Казани за работу в казино осудят мам-декретниц

Но сами обвиняемые уверяют, что они не были организаторами. В суде девушки объясняют, что действовали как обычные наёмные работницы. Кто-то — в декрете, кто-то — без постоянной занятости. Как рассказали в СУ СКР по РТ «АиФ-Казань», Камиля оказывала косметологические услуги, Гульнара — сидела дома с ребёнком, Сабина — подрабатывала хостес, а Алия трудится в строительной компании и одна растит двоих детей.