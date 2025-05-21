Памперс, деньги, два туза. В Казани за работу в казино осудят мам-декретниц

На скамье подсудимых — четверо молодых женщин, которых следствие называет ключевыми фигурами в организации сети подпольных казино. Все они — матери, некоторые находятся в декрете, но именно это, по версии обвинения, не помешало им зарабатывать на нелегальном игорном бизнесе.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
«Просто работа».
Камиля, Гульнара, Сабина и Алия — подруги, которые, по версии следствия, помогли наладить нелегальный бизнес по организации азартных игр. В каждом из игорных салонов, что работали на улицах Пионерской, Бигичева и Космонавтов, они были администраторами. Принимали ставки, выплачивали выигрыши, заказывали еду и даже занимались поиском новых клиентов.
Но сами обвиняемые уверяют, что они не были организаторами. В суде девушки объясняют, что действовали как обычные наёмные работницы. Кто-то — в декрете, кто-то — без постоянной занятости. Как рассказали в СУ СКР по РТ «АиФ-Казань», Камиля оказывала косметологические услуги, Гульнара — сидела дома с ребёнком, Сабина — подрабатывала хостес, а Алия трудится в строительной компании и одна растит двоих детей.
«Нам платили по 60 тысяч в месяц. Это были просто деньги за работу. Мы не организовывали ничего», — уверяла в суде одна из обвиняемых.
Тень Организатора.
Главной фигурой в этом деле остаётся Линар Хажиев — 40-летний казанец, который, по данным прокуратуры, арендовал помещения, закупил оборудование и с июля 2023 года наладил сеть подпольных казино. Первой он пригласил Камилю, затем та подтянула своих подруг.
Хажиев пошёл на сделку со следствием, признал вину и уже получил наказание — два года условно и полмиллиона рублей штрафа. Девушки такого соглашения не заключали.
Обвинение считает, что подруги действовали не как случайные сотрудники, а как сплочённая команда, способствующая стабильной работе игорных залов. Общая сумма дохода, по подсчётам следствия, составила около 5 миллионов рублей.
«Они вели дела, собирали выручку, следили за наличием еды и напитков, передавали деньги. Без них этот бизнес просто не работал бы», — считает помощник прокурора Советского района Лилия Суркова.
В ожидании приговора.
Пока следствие настаивает на обвинении по статье 171.2 УК РФ — «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы и многомиллионный штраф.
«Мы надеемся на мягкий приговор. Это же не какие-то криминальные барыги, а обычные девчонки. Влезли по глупости. Они и не скрывали, что работали. Но разве это преступление всей жизни?» — говорит один из адвокатов.