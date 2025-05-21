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Красноярец провалился под землю, сломал ногу и три дня ждал помощи

В районе улицы Партизана Железняка спасли мужчину, который три дня просидел в канализационном коллекторе. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

В районе улицы Партизана Железняка спасли мужчину, который три дня просидел в канализационном коллекторе. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Жительница Красноярска, гуляя с собакой, услышала доносившиеся из-под земли стоны. Источником звука, как оказалось, был канализационный коллектор, куда упал мужчина и из-за травм ног не мог выбраться наружу.

Женщина сразу же позвонила в экстренную службу.

Спасатели вытащили пострадавшего с помощью спасательного трипода с лебедкой, после чего передали медикам.